Денис Пушилин заявил о 11 пострадавших в ДНР в результате обстрелов ВСУ

Врио Главы Республики добавил, что Ленинский район Донецка обстреляли из РСЗО HIMARS. Фото: ДНР Онлайн

В результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины пострадали 11 человек. Повреждены жилые дома, детский сад. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

— На данный момент известно об 11 пострадавших в Ясиноватой, Макеевке, в Петровском и Ленинском районах Донецка. В Ясиноватой при обстреле на остановке погиб мужчина. Повреждения получили детский сад №369 и жилой многоквартирный дом в Петровском районе, частные жилые дома в Ленинском районе, обстрел которого велся из РСЗО HIMARS, — отметил глава региона.

Врио Главы Республики добавил, что всем пострадавшим оказывает медицинскую помощь.

— Раненые доставлены в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями, им оказывается вся необходимая помощь, — подчеркнул Денис Пушилин.

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