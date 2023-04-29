В ДНР в результате обстрелов ВСУ за день пострадали девять человек

Мирные жители Республики продолжают получать ранения в результате обстрелов ВФУ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрелов ВФУ населенных пунктов Донецкой Народной Республики пострадали девять мирных жителей в Донецке и Ясиноватой. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Ленинском районе по улице Ясногорской ранены мужчины 1957, 1959 и 1974 года рождения, а также женщина 1968 года рождения. Возле гипермаркета «Манна» пострадала женщина 1991 года рождения, — отметили в ведомстве. В Петровском районе по улице Шуйского ранен мужчина 1989 года рождения, по улице Байкальской, 73 пострадал мужчина 1982 года рождения, а по улице Стаханова — женщина 1944 года рождения, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что в Ясиноватой пострадал мужчина 1966 года рождения.

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