ВСУ ранили пять мирных жителей в Ленинском районе Донецка

В районе повреждены дома и пострадали мирные жители. Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ленинский район Донецка, в результате чего ранение получили пять мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Ясногорской ранен мужчины 1957, 1959 и 1974 года рождения, а также женщина 1968 года рождения. Возле гипермаркета «Манна» пострадала женщина 1991 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в районе повреждены частные жилые дома на улицах Ясногорская, Пухова и Батенко. Украинские боевики обстреляли район из реактивно системы залпового огня, выпустив две ракеты.

Напомним, что сегодня обстрелу подвергся также Петровский район города. По предварительной информации, ранения получили два мирных жителя.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, есть разрушения

По предварительным данным, есть несколько пострадавших (подробнее)