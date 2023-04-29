ВСУ ранили двух мирных жителей в Петровском районе Донецка

Ранее на территории района были обнаружены мины «Лепесток» (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стало известно о двух пострадавших мирных жителях в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка. Травмы получили два мирных жителя — женщина и мужчина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Петровского района по улице Шуйского ранен мужчина 1989 года рождения. Также ранена женщина, анкетные данные уточняются. Также повреждено остекление в многоквартирных домах по улице Стаханова, — добавил мэр Донецка.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за час по Петровскому району города было выпущено 37 снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районах населенных пунктов Ильинка, Красногоровка и Максимильяновка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, есть разрушения

По предварительным данным, есть несколько пострадавших (подробнее)