Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика29 апреля 2023 12:36

Украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, есть разрушения

По предварительным данным, есть несколько пострадавших
Виктория ПОДАРОВА

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ленинский район Донецка. Зафиксированы попадания украинских снарядов на территорию школы, повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— Вражеские войска обстреляли Ленинский район. По информации очевидцев, в домах на пересечении ул. Одесской и Сахалинской взрывной волной повреждены окна, наблюдается задымление. Также прилеты возле школы № 42, — отметил градоначальник.

Алексей Кулемзин добавил, что по предварительным данным несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела.

— По предварительным данным, в результате обстрела Ленинского района есть пострадавшие по ул. Ясногорской. Информация о разрушениях уточняется, — добавил глава Донецка.

Напомним, что ранее ВФУ обстреляли Петровский район города. На территории двух улиц были обнаружены противопехотные мины ПФМ «Лепесток».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ обстреляли школу в Киевском районе Донецка из РСЗО

Повреждения получили здание школы и жилые дома (подробнее)