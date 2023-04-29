Украинские боевики обстреляли Ленинский район Донецка, есть разрушения

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ленинский район Донецка. Зафиксированы попадания украинских снарядов на территорию школы, повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— Вражеские войска обстреляли Ленинский район. По информации очевидцев, в домах на пересечении ул. Одесской и Сахалинской взрывной волной повреждены окна, наблюдается задымление. Также прилеты возле школы № 42, — отметил градоначальник.

Алексей Кулемзин добавил, что по предварительным данным несколько мирных жителей пострадали в результате обстрела.

— По предварительным данным, в результате обстрела Ленинского района есть пострадавшие по ул. Ясногорской. Информация о разрушениях уточняется, — добавил глава Донецка.

Напомним, что ранее ВФУ обстреляли Петровский район города. На территории двух улиц были обнаружены противопехотные мины ПФМ «Лепесток».

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