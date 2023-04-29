В Мариуполе благоустроили территорию сквера «Лукоморье»

Благоустройство города продолжается. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе прошел очередной субботник по благоустройству. Активисты Молодой Гвардии, Юнармии, Волонтерской роты и представителями студенческих отрядов благоустроили территорию сквера «Лукоморье». Об этом рассказал глава администрации города Олег Моргун.

— Еженедельное благоустройство общественных зон уже стало традиционным для всех муниципальных предприятий и административных учреждений. Навести порядок нам также всегда помогают подрядные организации и молодежные движения. В целом, в работах по благоустройству городских территорий сегодня было задействовано порядка 2000 человек. Они смогли собрать свыше 70 кубических метров мусора, — отметил мэр.

Градоначальник добавил, что волонтеры также благоустроили и убрали территорию пляжа в поселке Песчаный.

Напомним, что ранее в освобожденном Мариуполе прошел крупнейший общегородской субботник. Коммунальщики, а также представители городской и районных администраций привели в порядок любимые места отдыха горожан. Кроме того, благоустроили территории около храмов.

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