За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 250 боеприпасов

Снаряды ВФУ разрушили и повредили 31 жилой дом в ДНР. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки 47 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, обстреляв 11 населенных пунктов, включая Донецк, Горловку, Пантелеймоновку, Еленовку, Петровское, Егоровку и Владимировку. В результате массированных обстрелов погибло девять мирных жителей, в том числе ребенок 2008 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц в Киевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждено 31 жилое домостроение в Ворошиловском и Киевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 12 объектов гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что на донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 21 обстрел из артиллерии 155 мм, а на ясиноватском — 5 обстрелов из артиллерии 155, 152 122 мм.

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