Фиксация последствий обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Специалисты зафиксировали последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Они определили направление ведения огня и примененное против мирных граждан вооружение. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что огонь был открыт вооруженными формированиями Украины со стороны поселка, расположенного под Красноармейском. При этом украинские войска использовали американскую систему залпового огня.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Сергеевка вблизи Красноармейска, из РСЗО M142 HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная) исключительно по жилому, центральному кварталу города, ставя перед собой цель максимального числа жертв среди мирных граждан, - заявили наблюдатели.

Виновными в обстреле признаны военнослужащие 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием полковника Дмитрий Храпача.

- Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, - заявили в представительстве.

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