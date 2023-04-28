В Донецке планируют построить новый микрорайон, рассчитанный на 14 000 квартир

Срок реализации проекта составит 10 лет. Фото (архив): ТГ/Хоценко

В Донецке планируют построить новый микрорайон, рассчитанный на 14 тысяч квартир. Проект хотят реализовать на территории Кировского и Куйбышевского районов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики Эдуард Осипов.

Он уточнил, что возвести новый микрорайон должны в течение десяти лет.

- Предполагается реализация проекта «Жилой район (микрорайон) «Флора» по улице Одинцова в Куйбышевском и Кировском районах города Донецка. В рамках строительства планируется построить около 14 000 квартир. Срок реализации проекта 10 лет, - проинформировал Осипов.

По словам министра, в 2024-2025 годах на территории ДНР также намерены закончить строительство 15 недостроев и заняться строительством объектов жилфонда в рамках программы льготного ипотечного кредитования. В частности, завершат строительство недостроенного жилого дома в микрорайоне «Домостроителей» по улице Листопрокатчиков.

Проведение работ предусмотрено принятой накануне российским правительством Программой социально-экономического развития новых регионов на 2023-2025 годы.

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