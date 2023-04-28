ВСУ вечером выпустили две ракеты из РСЗО по Киевскому району Донецка

Очевидцы сообщают о прилетах возле школы №19 в Киевском районе Донецка. Фото (архив): УНМ ДНР

Сегодня вечером украинские боевики в третий раз обстреляли из РСЗО Киевский район Донецка. Со стороны оккупированного ВСУ Очеретино по этой части города были выпущены 2 ракеты. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник открыл огонь после девяти часов вечера.

- 21:15 - населенный пункт Очеретено - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 ракеты из РСЗО, - проинформировали наблюдатели.

Тем временем очевидцы сообщают о прилетах возле школы №19 в Киевском районе. Последствия обстрела уточняются.

В администрации Донецка призвали жителей быть крайне осторожными.

- Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы! - обратился к дончанам мэр города Алексей Кулемзин.

Напомним, что сегодня по Киевскому району Донецка украинские боевики выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Погибли и были ранены мирные люди.

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