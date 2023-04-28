В Мариуполе встать в электронную очередь на получение российского паспорта можно будет через портал Госуслуг

Пилот проекта запустят в Мариуполе, дальше - во всех городах и районах ДНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мариуполе встать в электронную очередь на получение паспорта РФ можно будет через портал Госуслуг. Об этом сообщил первый зампредседателя Правительства ДНР Рустам Мингазов.

Он отметил, что со 2 мая в Мариуполе начнет действовать электронная очередь на получение российского паспорта.

- Для упрощения процедуры паспортизации мы совместно с профильными специалистами подбирали наиболее подходящие варианты реализации проекта электронной очереди. В итоге было принято решение реализовать этот проект через портал Госуслуг, - заявил чиновник.

По словам Мингазова, воспользоваться данной услугой смогут даже те граждане, которые имеют простую учетную запись она портале. Для этого следует подтвердить свой номер телефона и электронную почту.

Отметим, что Мариуполь станет первым городом, где людям предоставят возможность встать в электронную очередь за паспортом через Госуслуги. В последующем такой опцией смогут воспользоваться жители других населенных пунктов региона.

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