Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами ополченцев Донбасса

Ветеранами и инвалидами боевых действий будут считаться ополченцы Донбасса, участвовавшие в боевых действиях с 11 мая 2014 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской Народных Республик с 2014 года, а также в ходе СВО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым нормам, ветеранами и инвалидами боевых действий будут считаться ополченцы Донбасса, участвовавшие в боевых действиях с 11 мая 2014 года. Также были одобрены поправки о предоставлении статуса тем, кто заключил контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам России в выполнении задач в ходе специальной военной операции (СВО). Речь идет в том числе о частных военных компаниях.

Сообщается также, что порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий будет установлен правительством РФ.

Тем временем врио Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил Президента России Владимира Путина за закон, по которому ополченцы Донбасса получили статус ветерана боевых действий. Он отметил, что бойцы Республики заслужили это право своим мужеством, отвагой и верностью России.

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