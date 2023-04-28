Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после посещения Артемовска заявил о возможности его восстановления

Такие объекты, как местный Дом культуры, вполне можно отремонтировать. Фото: ТГ/Хуснуллин
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Артемовск можно будет восстановить. К такому мнению он пришел после того, как лично побывал в городе.
- По поручению президента посетил новые регионы, осмотрел объекты, провел совещания по региональным программам социально-экономического развития. Также посетил Артемовск. Город поврежден, но восстановить его можно. Такой опыт у нас есть, - написал вице-премьер в своем телеграм-канале.
Хуснуллин добавил, что как только позволит оперативная обстановка, в городе приступят к восстановительным работам.
- Вот, например, Дом культуры, который находится рядом с администрацией города, разрушенный ВСУ после освобождения города и установки российского флага: повреждения есть, но восстановить его можно! - отметил российский вице-премьер.
Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие контролируют 90% Артемовска. Освобождение города продолжается.
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