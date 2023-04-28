Российские военные ракетным ударом уничтожили украинский объединенный штаб обороны Артемовска

Продолжаются бои в западной части города
Фото: Александр КОЦ
Российские войска ракетным ударом поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
- Ракетными войсками поражены украинский объединенный штаб обороны города Артемовск, - проинформировали там.
В ведомстве добавили, что штурмовые отряды продолжили уничтожение подразделений националистов и иностранных наемников в западной части города. За сутки на Донецком направлении были ликвидированы до 300 украинских военнослужащих и наемников.
В Минобороны России заявили также о «групповом ракетном ударе большой дальности» по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Он позволил сорвать выдвижение резервов противника.
Во время удара все цели были поражены.
- Выдвижение резервов противника в районы боевых действий в зоне СВО пресечено, - сообщили в оборонном ведомстве Российской Федерации.
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