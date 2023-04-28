При обстреле ВСУ было повреждено здание коммунального предприятия в Киевском районе Донецка

Стена здания разрушена прямым попаданием снаряда. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрела со стороны ВСУ получило повреждения здание коммунального предприятия «Зеленое строительство Киевского района» в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

На размещенных им фото видно, что в здание коммунальной службы попал снаряд. Он пробил стену между этажами.

- Также повреждена коммунальная техника, - проинформировал мэр.

Напомним, что сегодня по Киевскому району Донецка украинские боевики выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Снаряды повредили Республиканский травматологический центр, поле спортивного комплекса «Олимпийский», здание Института экономических исследований, территорию парка кованных фигур, а также жилые дома на улицах Артема, Университетская, Щорса и Освобождения Донбасса, проспекте Титова. Погиби и были ранены мирные люди.

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