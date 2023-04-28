В результате обстрела РТЦ со стороны ВСУ в центре Донецка пострадали более 10 мирных жителей

Пострадавшим, среди которых один сотрудник РТЦ, окажут медпомощь (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В результате обстрела ВСУ территории Республиканского травматологического центра здание медучреждения было повреждено. Ранения получили более 10 человек. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
— ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок. В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ, — отметил Пушилин.
Глава региона добавил, что всем пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка с использованием реактивной системы залпового огня, выпустив по району порядка 20 ракет. В результате обстрела повреждены жилые дома, муниципальные здания и поле РСК «Олимпийский».
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
Сгоревшие машины, люди в шоке: опубликовано видео последствий удара ВСУ по центру Донецка
В сети опубликовано видео последствий удара ВСУ по центру Донецка (подробнее)