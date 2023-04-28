В результате обстрела РТЦ со стороны ВСУ в центре Донецка пострадали более 10 мирных жителей

Пострадавшим, среди которых один сотрудник РТЦ, окажут медпомощь (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела ВСУ территории Республиканского травматологического центра здание медучреждения было повреждено. Ранения получили более 10 человек. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

— ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок. В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ, — отметил Пушилин.

Глава региона добавил, что всем пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка с использованием реактивной системы залпового огня, выпустив по району порядка 20 ракет. В результате обстрела повреждены жилые дома, муниципальные здания и поле РСК «Олимпийский».

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