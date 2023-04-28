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НовостиПолитика28 апреля 2023 12:51

В результате обстрела РТЦ со стороны ВСУ в центре Донецка пострадали более 10 мирных жителей

Среди них один сотрудник медучреждения
Виктория ПОДАРОВА
Пострадавшим, среди которых один сотрудник РТЦ, окажут медпомощь (архивное фото)

Пострадавшим, среди которых один сотрудник РТЦ, окажут медпомощь (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела ВСУ территории Республиканского травматологического центра здание медучреждения было повреждено. Ранения получили более 10 человек. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

— ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок. В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ, — отметил Пушилин.

Глава региона добавил, что всем пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка с использованием реактивной системы залпового огня, выпустив по району порядка 20 ракет. В результате обстрела повреждены жилые дома, муниципальные здания и поле РСК «Олимпийский».

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