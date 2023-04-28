Денис Пушилин: При обстреле Донецка ВСУ погибли семь человек, включая ребенка, 10 пострадали

ВСУ обстреляли сразу несколько районов Донецка. Фото: ДАН

Украинские боевики обстреляли Киевский район города, выпустив по нему 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Временно исполняющий обязанности Главы Республики заявил, что центральные районы вновь подверглись зверскому обстрелу. В результате украинской агрессии погибли семь мирных жителей, включая ребенка, более 10 человек пострадали. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Сегодня центральные районы столицы Республики подверглись очередному зверскому обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. ВФУ ударили по больнице, парку, жилым домам. Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок. В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ, — отметил глава региона.

Денис Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме.

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