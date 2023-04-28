Украинские боевики обстреляли автобус в центре Донецка, погибли семь мирных жителей

Киевский район Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны ВФУ. Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому району Донецка, зафиксировано попадание снаряда в маршрутное такси. По предварительным данным, погибли семь человек. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По предварительным данным в районе бывшего универсама «Украина» погибло 7 человек – попадание в маршрутное такси № 25. Сообщается о попадании вражеского боеприпаса в здание Республиканского травматологического центра. В районе бывшего универсама «Украина» горят автомобили, — отметил градоначальник.

Напомним, что по данным СЦКК ДНР по Киевскому району Донецка было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Ранее украинские боевики обстреляли Ворошиловский и Петровский районы города. В результате обстрелов повреждены жилые дома. попадание снаряда зафиксировано на территории спортивного комплекса «Олимпийский».

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