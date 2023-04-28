Под огнем ВФУ оказались Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Ранее ВФУ разрушили два дома в центре Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Разрывы снарядов были слышны в районе торгового центра «Донецк-Сити», а также на территории спортивного комплекса «Олимпийский». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Куйбышевский и Киевский районы подверглись массированному обстрелу со стороны украинских нацистов. Выпущено 10 ракет из РСЗО. Сообщается о прилетах в районе Донецк-Сити. В результате обстрела Киевского района по предварительной информации зафиксировано попадание в Республиканский стадион «Олимпийский», — отметил глава города.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координаций вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что обстрел Киевского района Донецка начался около 13:10. Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Тоненькое.

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