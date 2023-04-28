ВФУ выпустили по Петровскому району Донецка 10 ракет из РСЗО

ВФУ продолжают наносить удары по жилым кварталам города (архивное фото). ФОто: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Петровский район Донецка с использование реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По Петровскому району Донецка было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Обстрел начался около 12:20 и велся с позиций украинских боевиков, расположенных в районе населенного пункта Максимильяновка, — отметили в ведомстве.

В СЦКК Донецкой Народной Республики добавили, что в 12:30 по району было выпущено еще шесть снарядов калибром 155 мм.

Напомним, что ранее под огнем ВФУ оказался Ворошиловский район Донецка. В результате украинской агрессии повреждены дома на улице Горького и Челюскинцев. Сведения о ранении мирных жителей не поступали.

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