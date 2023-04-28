Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие контролируют 90% Артемовска

Основные бои в Артемовске сейчас продолжатся в районе высоток Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики заявил, что российские военные контролируют практически 90% Артемовска. Бои в городе продолжаются в районе многоэтажных домов. Об этом Денис Пушилин рассказал в интервью ведущему программы «Большая игра» Дмитрию Саймсу.

— В Артемовске мы контролируем более 90% города. Сейчас основные бои идут в районе высоток, — отметил глава региона.

Денис Пушилин также добавил, что киевский режим практически не имеет шансов изменить положение на линии сопротивления в свою пользу.

Напомним, что российские артиллеристы уничтожают укрепления ВСУ в Артемовске из мощных минометных систем «Тюльпан». Тяжелые минометные системы 2с4 «Тюльпан» калибром 240 миллиметров способны разрушить даже самые укрепленные бункеры противника. Их используют для поддержки штурмующих групп и уничтожения самых укрепленных позиций ВСУ.

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