ВФУ ранили мирного жителя в Горловке

ВФУ вновь открыли огонь по Горловке (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Никитовскому району Горловки, в результате чего ранение получил мирный житель. Также повреждены жилые дома и автобус №25. Движение автобусных маршрутов №25 и №8 временно приостановлено. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— В результате обстрела поселка шахты им. Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранен мирный горловчанин. В связи с массированным артиллерийским обстрелом поселка шахты им. Гагарина со стороны ВФУ временно приостановлено движение автобусных маршрутов № 8 и № 25, — отметил градоначальник.

Приходько добавил, что в результате обстрела повреждены дома по адресам: ул. Стожка, 139, ул. Рубежная, 15, а также автобус маршрута № 25.

В СЦКК ДНР добавили, что за час по Никитовскому району Горловки ВФУ выпустили 24 снаряда калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в Щербиновке и Дзержинске.

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