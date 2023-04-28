В судах новых регионов России вынесено 11 приговоров украинским боевикам

Совещание с Председателем СК прошло в Луганске. Фото: пресс-служба СК РФ

Суды новых регионов России вынесли порядка 11 приговоров по уголовным делам в отношении украинских военнослужащих, совершивших убийства мирных граждан и другие преступления. Следственный комитет продолжают расследовать факты преступлений против мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам оперативного совещания по расследованию преступлений, совершенных ВФУ.

— Главе ведомства доложено, что в судах новых российских регионов уже вынесено 11 приговоров по уголовным делам в отношении украинских военнослужащих. Следствие продолжает выяснять обстоятельства преступлений, совершенных в Мариуполе, в период, когда сохранение в городе украинского режима было поручено националистам полка «Азов»(организация запрещена в РФ), — отметили в пресс-службе ведомства.

В СК РФ добавили, что в рамках расследования преступной деятельности иностранных граждан, которые воюют на стороне Украины, заочно предъявлено обвинение в наемничестве 12 лицам. В их числе 8 граждан США, а также граждане Великобритании, Южной Кореи, Австралии и Франции.

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