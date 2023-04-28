Глава Минобрнауки России рассказал о задачах по интеграции вузов в российскую образовательную систему

Одна из важнейших задач в рамках интеграции — охранить коллективы и привлекать молодежь. Фото: Минобрнауки РФ

Глава министерства науки и высшего образования России рассказал о важнейших задачах в рамках интеграции научных организаций новых регионов в российскую систему. Об этом Валерий Фальков рассказал по итогам встречи с руководителями научных организаций ДНР и Херсонской области.

— Сегодня важно, чтобы мы сообща вас грамотно интегрировали, чтобы вы нашли себе достойных партнеров по профессиональной линии — одного, двух, трех — и спокойно могли решить те задачи, которые есть. Но при этом важнейшая задача — сохранить коллективы и привлекать молодежь, — отметил министр.

Напомним, что Валерий Фальков провел трехдневный семинар-совещание с сотрудниками научных организаций из новых регионов. В рамках мероприятия обсуждались вопросы проведения государственной итоговой аттестации, финансового обеспечения, подготовки кадров и другие.

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