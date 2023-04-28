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НовостиПолитика28 апреля 2023 6:14

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Донецке, в результате которого пострадали четыре ребенка

Взрыв произошел в Пролетарском районе Донецка
Виктория ПОДАРОВА
Сотрудники полиции обследовали место взрыва. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции обследовали место взрыва. Фото: МВД ДНР

Сотрудники полиции Донецкой Народной Республики устанавливают обстоятельства взрыва, который привел к травмам четырех подростков в Донецке. После оказания первой помощи дети были доставлены в Республиканский травматологический центр с минно-взрывными травмами и осколочными повреждениями нижних и верхних конечностей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

— Один из подростков рассказал, что они не видели никаких посторонних предметов. Дети шли, когда внезапно раздался взрыв. Случайно оказавшиеся неподалеку военнослужащие ОБТФ ДНР «Каскад» с помощью жгутов и бинтов оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и вызвали на место происшествия медработников, — отметили в пресс-службе.

В МВД добавили, что сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. В данный момент специалисты устанавливают тип взрывного устройства, его происхождение и причины детонации.

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