В ДНР начали масштабный ремонт дороги, ведущей к админгранице с Ростовской областью

Ремонтные работы растянулись по всему городу на несколько километров. Фото: ДАН

В городе Шахтерск в ДНР с наступлением теплой погоды приступили к ремонту автодороги, ведущей к пункту пропуска «Куйбышево» на административной границе с Ростовской областью. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Там уточнили, что ремонтные работы растянулись по всему городу на несколько километров, в них задействованы более 30 рабочих и около 10 единиц специализированной техники.

Автодорожники срезают старый и укладывают в несколько слоев новый асфальт, его толщина составляет примерно 20 см. В некоторых местах трассу расширяют.

Из-за проведения ремонта на дороге несколько затруднено передвижение транспорта. Восстановление трассы ведется даже ночью.

Тем временем в Донецке ремонтные работы уже начались на девяти участках городских дорог. Всего в 2023 году власти обещают отремонтировать в столице ДНР более 200 дорог общей площадью свыше 400 тысяч квадратных метров. В сравнении с прошлым годом объемы работ увеличатся примерно в полтора раза.

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