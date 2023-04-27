В ДНР адресно поздравят с Днем Победы более 240 ветеранов

В праздничный день ветеранов ВОВ поздравят индивидуально на дому. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Участники предварительного голосования Всероссийской политической партии «Единая Россия» планируют лично поздравить с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в ДНР. Об этом сообщили Донецкому агентству новостей в региональном отделении партии.

Там уточнили, что участники праймериз должны посетить на дому более двухсот ветеранов ВОВ.

- Участники предварительного голосования «Единой России» 8 и 9 мая адресно будут поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы по городам Республики. Всего планируется посетить 242 ветерана, - рассказали партийцы.

Напомним, ранее сообщалось, что ветеранов ВОВ в Макеевке 9 мая поздравят на дому. «Бессмертный полк» и праздничный концерт проведут для них в онлайн-режиме. Это связано с угрозой обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по массовым скоплениям людей. Как уточнили в администрации города, мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, стартуют с начала мая. В основном это будут онлайн-акции.

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