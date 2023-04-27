Марат Хуснуллин заявил, что необходимо повышать качество жизни людей в новых регионах России

Ключевой задачей властей вице-премьер назвал повышение благосостояния граждан Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин раскрыл подробности программы социально-экономического развития новых регионов России, принятой в правительстве. Он уточнил, что комплексный план рассчитан на 2023-2025 годы и содержит порядка 300 приоритетных мероприятий. Все они будут синхронизированы с профильными программами госкомпаний по развитию на этих территориях дорожного строительства, газификации, модернизации коммунальной инфраструктуры и обеспечению энергобезопасности.

- Ключевая задача, конечно, повышение качества жизни людей. Для этого важно не только восстановить объекты, но и развивать экономику, - подчеркнул вице-премьер.

По словам Хуснуллина, в программе также прописаны меры по поддержке бюджетов новых регионов, перезапуску работы ключевых отраслей и восстановлению предприятий промышленности и сельского хозяйства, повышению уровня оплаты труда, выплате пенсий, материнского капитала и других пособий.

- Теперь в ближайшее время четыре региона должны представить в Правительство собственные детализированные программы, - заявил он.

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