В России приняли Программу социально-экономического развития ДНР на 2023-2025 годы

Теперь регион должен в ближайшее время представить Правительству РФ собственную детализированную программу Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Российское Правительство приняло Программу социально-экономического развития ДНР на 2023-2025 годы, разработанную по поручению Президента РФ Владимира Путина. Ее целью является быстрое послевоенное восстановление экономики Республики а также повышение качества уровня жизни населения до принятых общероссийских стандартов и норм. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что главными достижениями по итогу реализации этой Программы должны стать формирование качественных и доступных систем медицины, образования, культуры и спорта, развитие конкурентоспособной промышленности, сельского хозяйства, улучшение жилищных условий граждан и повышение качества предоставления коммунальных услуг, восстановление инфраструктуры и дорог региона и т.д.

- В ближайшее время мы должны представить в Правительство детализированную программу, параметры которой недавно обсуждали на встрече с Маратом Хуснуллиным, - проинформировал лидер ДНР.

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