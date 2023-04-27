Граждане, не имеющие паспорта РФ и проживающие в новых регионах России, будут признаны иностранцами

Власти утвердили порядок проживания в РФ жителей новых регионов без российского гражданства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Граждане, не имеющие паспорта РФ и проживающие в новых регионах России, отныне будут признаны иностранцами. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно документу, иностранцами будут считаться граждане Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проживавшие на территории новых регионов РФ на день их принятия в состав России, а также те из них, кто проживал здесь ранее и выехал в Россию, пожелав сохранить за собой прежнее гражданство и не принимать присягу гражданина РФ.

Уточняется, что указанные граждане с имеющимися у них документами могут проживать на данных территориях до 1 июля 2024 года. При этом все они могут обратиться за выдачей вида на жительство в России, для чего нужно будет пройти процедуру дактилоскопии. Срок рассмотрения заявления при этом не должен превышать 20 рабочих дней.

Отметим также, что согласно указу, жителей новых территорий, которые не приняли гражданство РФ, могут выдворить с территории России, если они будут создавать угрозу ее национальной безопасности.

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