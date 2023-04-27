В Республике улучшают качество мобильной связи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Республиканский оператор связи «Феникс» запустил пять дополнительных станций сотовой связи в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве связи Республики.

Там уточнили, что мобильные вышки расположены в четырех городах региона.

- Республиканским оператором связи запущены в эфир пять дополнительных базовых станций в населенных пунктах Макеевка, Донецк, Мариуполь и Ольгинка Волновахского муниципального округа ДНР, - отметили в ведомстве.

Сообщается также, что специалисты модернизировали оборудование на объекте связи в Ольгинке. Это должно улучшить работу сервисов голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР улучшают качество мобильной связи. В апреле на территории Буденновского, Калининского, Пролетарского (г. Моспино), Ленинского, Кировского и Ворошиловского районов Донецка были запущены в эфир восемь дополнительных базовых станций от «Феникса», которые осуществляют вещание в стандарте 4G.

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