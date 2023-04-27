ДНР получит специальные казначейские кредиты на развитие инфраструктуры

Были утверждены правила, по которым регион получит средства Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Российское правительство выделит специальные казначейские кредиты на развитие инфраструктуры в новых регионах, включая ДНР. О такой возможности сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что на заседании Правительства были утверждены правила, по которым регионы получат средства.

- Нужно оперативно провести отбор и распределить дополнительные средства, чтобы регионы быстрее смогли приступить к стройке, а люди - скорее получить значимые объекты, - отметил вице-премьер.

Уточняется, что из 190 миллиардов рублей для всех российских регионов 25 миллиардов пойдет на развитие инфраструктуры в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, ранее председатель Правительства ДНР рассказал о планах восстановления региона в рамках программы развития. Программа включает развитие транспорта, модернизацию медицинских объектов.

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