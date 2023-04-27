Дети участников СВО смогут поступить на бюджет в вуз по особой квоте

Для детей военнослужащих выделена отдельная квота. Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ

Дети военнослужащих, которые служат по контракту и принимают участие в специальной военной операции, смогут поступить в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и специалитета на бюджет в рамках отдельной квоты. Об этом рассказал глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.

— Дети военнослужащих по контракту — участников спецоперации могут поступать на обучение по программам бакалавриата и специалитета на места в пределах отдельной квоты по отдельному конкурсу, — отметил министр.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в некоторых случаях дети могут быть зачислены без результатов ЕГЭ. Это касается поступающих, чьи родители погибли или получили ранение, либо заболевание в ходе спецоперации.

Напомним, что ранее Минобрнауки России распределило более 30 тысяч бюджетных мест в вузы ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Выпускники школ в новых регионах могут поступать в местные вузы как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям вузов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Денис Пушилин рассказал, по каким правилам пройдут выпускная кампания в школах и вступительная – в вузах

Глава ДНР провел Прямую линию с жителями Республики (подробнее)