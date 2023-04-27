Денис Пушилин заявил, что власти ведут переговоры о начале работы в ДНР ряда российских банков

«Промсвязьбанк», работающий в ДНР, расширяет сетку отделений и количество банкоматов. Фото: пресс-служба банка

Власти Донецкой Народной Республики ведут переговоры с рядом российских банков, которые могут начать работу на территории региона. Также Денис Пушилин подчеркнул, что гражданам ДНР станут доступны кредиты, в том числе льготное ипотечное кредитование. Об этом глава Республики заявил в ходе прямой линии.

— У нас уже работает «Промсвязьбанк», который расширяет количество отделений и банкоматов, но дорога открыта и для других коммерческих банков, больших и малых. Для нас важно, чтобы тот пакет услуг, который уже сейчас значительно расширен, был доступен нашим гражданам. Это, в том числе, кредиты. Сейчас дорабатываются необходимые решения, чтобы наши граждане могли воспользоваться ипотекой под 2%, — заявил Пушилин.

Врио Главы отметил, что это поможет снизить цены на недвижимость в Республике.

— Будем строить новое жилье, увеличивать количество банков. Уже ведутся предварительные переговоры с банками, но пока называть их не буду, — добавил Денис Пушилин.

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