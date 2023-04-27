Врио Главы ДНР рассказал о преимуществах введения в регионе свободной экономической зоны

Законопроект в введении СЭЗ уже принят в первом чтении Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Введение свободной экономической зоны даст толчок к развитию Донецкой Народной Республики, обеспечит жителям новые рабочие места, а бюджету — регулярное пополнение за счет появления новых предприятий. Об этом заявил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос о преимуществах СЭЗ в регионе.

— Законопроект о введении СЭЗ в новых регионах уже принят в первом чтении. Безусловно, была проведена колоссальная работе по разработке закона. За основу взят крымский пример, но наша ситуация отличается — там не было боевых действий, нет такого большого количества предприятий. Я обратился с письмом к курирующему Минстрою с просьбой доработать ко второму чтению законопроект, чтобы он привлек инвесторов в регион, — подчеркнул Денис Пушилин на прямой линии.

Врио Главы ДНР подчеркнул, что сейчас инвесторам трудно дать гарантии, но введение СЭЗ позволит им открывать предприятия в ДНР, создавать рабочие места и вести здесь свой бизнес.

— Это даст нам наполнение бюджета, новые рабочие места. Мы, как жители Донбасса, подходим с позицией, что мы готовы работать, мы можем, только дайте возможность трудиться. Мы как можно быстрее хотим вернуться к тому состоянию, когда сможем обеспечивать себя без дотаций, а также помогать другим, как это было раньше, — отметил глава региона.

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