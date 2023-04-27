Денис Пушилин озвучил свое мнение насчет женщин-добровольцев в армии

Большинство женщин выполняют роль медиков, однако находятся и те, кто в буквальном смысле рвутся в бой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации граждане, изъявившие желание служить добровольно, могут заключить контракт с Министерством обороны РФ. В том числе и представительницы прекрасного пола. Об этом заявил в ходе прямой линии с населением региона врио Главы ДНР Денис Пушилин в ответ на вопрос одной из жительниц, желающей уйти в армию.

- Безусловно, у нас есть добровольцы-женщины. Подавляющее большинство - это наши медсестры, медики. Но есть, конечно, и те, кто воюет, - отметил он, уточнив, что есть среди них те, кто служит снайперами и даже штурмовиками в батальоне «Сомали».

Однако, по словам Дениса Пушилина, его глубокое убеждение заключается как раз в том, что женщинам не место на фронте.

-Не отбирайте у мужчин их право чтить интересы страны. Вам рожать, детей воспитывать нужно, - сказал он.

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