«Правительство держит руку на пульсе»: Денис Пушилин рассказал о мерах по снижению цен в ДНР

Цены на ряд продуктов в ДНР ниже, чем в соседней Ростовской области Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики рассказал о мерах, которые предпринимает Правительство для снижения цен. Среди них — еженедельный мониторинг 109 позиций товаров, а также расширение и открытие новых КПП.

— Это вопрос действительно волнует многих. Еженедельно проводится мониторинг по 109 позициям, ежемесячно — по 558 позициям товаров Донецке, Енакиево и Новоазовске. Цены на 58 позиций из 109 в ДНР ниже, чем в Ростовской области. Но это не значит, что нужно успокоиться и что с ценами все в порядке, — отметил врио Главы Республики в ходе прямой линии.

Денис Пушилин подчеркнул, что руководство продолжит работать в этом направлении.

— Есть множество моментов, которые влияют на цены, например, усложненная логистика. Мы совместными усилиями с Администрацией Президента и Ростовской областью стараемся справиться с очередями на КПП, которые сказываются на доставке продуктов питания. Правительство держит руку на пульсе, этот вопрос находится под моим личным контролем, — добавил глава региона.

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