В ДНР опровергли слухи о закрытии онкобольницы в Енакиево

Никаких предпосылок для закрытия больницы нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никаких предпосылок для закрытия онкобольницы в Енакиево нет. До 2026 года больницы просто будут модернизировать и улучшать. Об этом заявил в ходе прямой линии с жителями региона врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что Республика теперь стала субъектом Российской Федерации, и вся медицинская помощь должна предоставляться жителям по российским стандартам. Поэтому сейчас идет активная реорганизация местных лечебных учреждений, в том числе онкологической службы.

По словам Пушилина, реорганизация проводится как раз для того, чтобы сделать для граждан доступной высокотехнологическую медпомощь.

- В 2026 году в Енакиево было запланировано открытие центра амбулаторно-онкологической помощи с койками дневного стационара, где больным будут предоставлены все условия для получения химиотерапии в том числе. Также высокоспециализированная онкологическая помощь будет предоставляться в Республиканском онкологическом центре имени Бондаря. До 2026 года больницы будут работать в штатном режиме. Их будут просто модернизировать и улучшать, - заявил врио Главы ДНР.

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