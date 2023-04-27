В ДНР освободили предприятия от выплат мобилизованным работникам

С учетом новых решений, зарплаты военнослужащих составляют сейчас около 200 тысяч рублей и свыше Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике с 1 января 2023 года предприятия не выплачивают зарплаты мобилизованным работникам, поскольку зарплаты военнослужащих доведены до высокого уровня. Сейчас, с учетом новых решений, они составляют около 200 тысяч рублей и более. Об этом заявил в ходе прямой линии с жителями региона врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что когда в Республике началась мобилизационная компания, зарплаты военнослужащих были на порядок меньше, нежели сейчас. В таких условиях власти хотели поддержать, насколько это возможно, тех, кто был призван на фронт. Поэтому приняли решение сохранить за мобилизованными гражданами их рабочие зарплаты.

Однако сейчас ситуация в корне изменилась. С учетом того, что были приняты совершенно новые решения и зарплаты у военнослужащих теперь вполне достойные, диктовать подобные условия для работодателей власти посчитали некорректным.

- Поэтому с 1 января мы все же освободили предприятия от такой нагрузки, - заявил Денис Пушилин.

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