В ДНР решают вопрос с выдачей удостоверений участника боевых действий демобилизованным студентам

Демобилизованным студентам присвоят статус участников боевых действий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР решают вопрос о выдаче удостоверений ветерана боевых действий демобилизованным студентам. Об этом заявил в ходе сегодняшней прямой линии с жителями врио Главы Республики Денис Пушилин. Он отметил, что до 31 декабря 2022 года в регионе было выдано более 7 тысяч удостоверений участника боевых действий.

- В настоящее время в связи с интеграционными процессами, переходным периодом разрабатывается порядок присвоения статуса и выдачи удостоверения ветерана боевых действий для жителей новопринятых субъектов в состав Российской Федерации. С его утверждением удостоверения ветерана боевых действий будут выдаваться в установленном порядке, - заверил он.

По словам Пушилина, главное - что соответствующее политическое решение уже принято президентом страны. Дело сталось за практической реализацией вопроса.

- В практической плоскости нужны утвержденные порядки и процесс реализации данных решений. В скором времени все будет! - заявил врио Главы ДНР.

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