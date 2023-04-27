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НовостиПолитика27 апреля 2023 13:34

В ДНР решают вопрос с выдачей удостоверений участника боевых действий демобилизованным студентам

Политическое решение уже принято, дело осталось за практической реализацией вопроса
Ирина ДМИТРИЕВА
Демобилизованным студентам присвоят статус участников боевых действий

Демобилизованным студентам присвоят статус участников боевых действий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР решают вопрос о выдаче удостоверений ветерана боевых действий демобилизованным студентам. Об этом заявил в ходе сегодняшней прямой линии с жителями врио Главы Республики Денис Пушилин. Он отметил, что до 31 декабря 2022 года в регионе было выдано более 7 тысяч удостоверений участника боевых действий.

- В настоящее время в связи с интеграционными процессами, переходным периодом разрабатывается порядок присвоения статуса и выдачи удостоверения ветерана боевых действий для жителей новопринятых субъектов в состав Российской Федерации. С его утверждением удостоверения ветерана боевых действий будут выдаваться в установленном порядке, - заверил он.

По словам Пушилина, главное - что соответствующее политическое решение уже принято президентом страны. Дело сталось за практической реализацией вопроса.

- В практической плоскости нужны утвержденные порядки и процесс реализации данных решений. В скором времени все будет! - заявил врио Главы ДНР.

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