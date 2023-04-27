В ДНР начнут работу российские страховые компании

Страховка, выданная на территории ДНР, действует и в других регионах России (архивное фото). Фото: Пасечник/ТГ

Власти Донецкой Народной Республики активно работают над вопросом о появлении в регионе российских страховых компаний. Пока гражданам предлагают пользоваться услугами республиканской страховой компании «Хатхор», которая действует и на территории других субъектов Российской Федерации. Об этом Денис Пушилин рассказал в рамках прямой линии с жителями ДНР.

— Автомобильная страховка, которая выдается в ДНР компанией «Хатхор» действует и в других регионах Российской Федерации. Такое уже решение принято, с этой страховкой можно передвигаться. Когда к нам зайдут российские страховые? Есть ряд технических проработок, чтобы они могли работать тут. Совсем скоро появится выбор, — заявил Денис Пушилин.

На прямой линии с жителями региона Денис Пушилин также затронул вопросы возможного контрнаступления Украины, весеннего призыва, восстановления поврежденных частных жилых домов и другие.

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