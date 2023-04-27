Денис Пушилин рассказал, по каким правилам пройдут выпускная кампания в школах и вступительная – в вузах

Денис Пушилин ответил на вопросы жителей ДНР. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 27 апреля, во время Прямой линии врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале ответил на вопрос из Харцызска о том, будут ли экзамены в 9-х классах.

- У нас большая проблема из-за обстрелов – дистанционное обучение. Это сказывается на качестве образования, - заявил Денис Пушилин.

Он отметил, что важно обеспечивать безопасность нашего подрастающего поколения, несмотря на то, что дистанционное обучение уступает по качеству очному.

В этом году девятиклассники получат свидетельство по результатам промежуточных аттестаций, выпускники 11 классов также получат аттестат по результатам промежуточной аттестации или по результатам ЕГЭ. Абитуриенты при приеме в вузы Республики могут быть зачислены по результатам аттестата или экзаменов.

Вступительные экзамены будут проводиться как в очном формате (в тыловых населенных пунктах), так и в дистанционном формате. В этом году появилась отдельная квота при поступлении в вузы на бюджет – 10% - в том числе для детей участников спецоперации.

Напомним, Денис Пушилин сегодня в шестой раз напрямую общался с гражданами. Впервые на посту руководителя ДНР он ответил на вопросы населения в декабре 2018 года, затем — в декабре 2019, в июне, сентябре и декабре 2020 года. В октябре прошлого года он провел телеграм-эфир.

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