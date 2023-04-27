Денис Пушилин заявил, что на присланные в чат-бот вопросы дадут письменный ответ

Денис Пушилин добавил, что поручит вице-премьерам ответить на вопросы жителей в прямом эфире. Фото: АГ ДНР

В завершении прямой линии временно исполняющий обязанности Главы ДНР поблагодарил жителей Республики и добавил, что на все вопросы, присланные в чат-бот, будет дан письменный ответ. Денис Пушилин также поручит вице-премьерам и профильным ведомствам дать ответы на наиболее частые вопросы.

— На вопросы, которые вы прислали, но не получили ответ, будет дан ответ в письменном формате и отправлен вам индивидуально, — отметил Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что характер вопросов в чат-боте говорит о том, что некоторые темы недостаточно разъяснены.

— Информация есть, на совещаниях мы все обсуждаем, решения уже реализовываются, а люди об этом не знают. Я дам буквально сегодня поручение министерствам, профильным ведомствам и вице-премьерам в ближайшее время провести разъяснительную работу, особенно по повторяющимся вопросам, по которым решения уже есть, — подчеркнул Денис Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: «Все награды должны дойти до наших героев»

Врио Главы ДНР напомнил, что в освобождении Мариуполя принимало участие большое количество военнослужащих Республики (подробнее)