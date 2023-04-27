Денис Пушилин примет участие в выборах Главы ДНР

Денис Пушилин ответил на вопросы жителей ДНР. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 27 апреля, во время Прямой линии врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале ответил на вопрос из Харцызска о том, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборы руководителя Республики.

- Да, решение такое принято, если будет поддержка людей, - заявил Денис Пушилин.

Он напомнил, что стоял у истоков создания Донецкой Народной Республики в 2014 году. За прошедшие годы удалось достичь основной цели – ДНР стала субъектом Российской Федерации. Но есть еще много других важных задач.

Напомним, Денис Пушилин стал Главой ДНР в 2018 году, а в 2022 году после приема Республики в состав РФ указом Президента России назначен врио Главы региона. Выборы в ДНР пройдут в сентябре. После них новый состав Народного Совета изберет Главу Республики.

Сегодня Пушилин в шестой раз напрямую общался с гражданами. Впервые на посту руководителя ДНР он ответил на вопросы населения в декабре 2018 года, затем — в декабре 2019, в июне, сентябре и декабре 2020 года. В октябре прошлого года он провел телеграм-эфир.

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