Денис Пушилин: «Все награды должны дойти до наших героев»

Процесс выдачи наград был немного приостановлен из-за технических проблем, однако награждение продолжится. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В освобождении Мариуполя принимало участие большое количество военнослужащих ДНР, и все они заслуживают наград. Об этом заявил в ходе прямой линии с жителями региона врио Главы Республики Денис Пушилин.

По словам руководителя Донецкой Народной Республики, был небольшой период, когда процесс выдачи наград был немного приостановлен из-за технических проблем. Однако награждение героев обязательно продолжится.

- Для меня это имеет особое значение - чтобы все награды были вручены, чтобы все заслуги были отмечены, - отметил Денис Пушилин.

Напомним, сегодня в Донецкой Народной Республике прошла прямая линия с временно исполняющим обязанности Главы ДНР. В ходе трансляции Денис Пушилин ответил на вопросы, которые волнуют жителей Республики. Это уже шестая прямая линия Главы ДНР. Впервые он ответил на вопросы жителей в декабре 2018 года.

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