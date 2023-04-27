В ДНР готовят законопроект о мерах поддержки граждан, чье жилье разрушено ВФУ

Денис Пушилин добавил, что закон о мерах соцподдержки будет принят в ближайшее время (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

В Донецкой Народной Республике разработали проект закона о мерах социальной поддержки для жителей региона, чье жилье было утрачено в результате боевых действий. Временно исполняющий обязанности Главы ДНР отметил, что законопроект предполагает выплату компенсаций на ремонт, а также покупку нового жилья.

— Уже разработан проект постановления о мерах социальной поддержки. Граждане, чьи дома повреждены менее чем на 50% будут иметь право на выплату компенсации из расчета семь тысяч рублей за один квадратный метр общей площади жилья на восстановление. Граждане, чьи дома пострадали более чем на 50% — из расчета 35 тысяч рублей за квадратный метр общей площади жилья на строительство и покупку нового жилья, — подчеркнул Денис Пушилин в ходе прямой линии.

Пушилин добавил, что после принятия закона информация об оформлении таких выплат будет доведена в городские и районные администрации и размещена в СМИ.

— Работы предстоит много. В 2023 году планируется восстановить более 1400 частных домов, в прошлом году было восстановлено порядка 750 домов. Более чем 3100 жителям были выданы материалы для ремонта жилья, — добавил глава региона.

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