В ДНР тарифы на коммунальные услуги достигнут общероссийского уровня в течение десяти лет

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей ДНР. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 27 апреля, во время Прямой линии врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале ответил на вопрос Марии из Донецка о том, будет ли сохранен мораторий на оплату за воду.

- В 2023 году продолжает действовать мораторий на оплату за воду для тех жителей, которые ее получали из канала «Северский Донец-Донбасс», - заявил Пушилин.

Он также отметил, что на федеральном уровне принято важное решение о том, что тарифы на коммунальные услуги на новых территориях достигнут общероссийского уровня в течение 10 лет.

В этих условиях потребуется поддержка коммунальных предприятий. И решение о дотациях тоже было принято.

Напомним, Пушилин в шестой раз напрямую общается с гражданами. Впервые на посту руководителя ДНР он ответил на вопросы населения в декабре 2018 года, затем — в декабре 2019, в июне, сентябре и декабре 2020 года. В октябре прошлого года он провел телеграм-эфир.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия врио Главы ДНР Дениса Пушилина 27 апреля 2023: онлайн-трансляция

На прямой линии врио Главы ДНР Денис Пушилин ответит на вопросы жителей региона (подробнее)