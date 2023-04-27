Почти 11 миллиардов рублей выплатили жителям ДНР в виде пенсий и соцпособий в апреле

Пенсионерам Республики выплатили порядка 10 миллиардов рублей. Фото: МВД ДНР

Жители Донецкой Народной Республики получили порядка 11 миллиардов рублей в виде пенсий и социальных пособий в апреле 2023 года. В регионе удалось организовать выплату точно в срок и без задержек. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— На выплату соцпособий было направлено около 970 млн рублей, получателями стали свыше 133 тыс. человек. В свою очередь, пенсионерам Республики, которых на данный момент насчитывается более 721 тыс., было выплачено порядка 10 млрд рублей, — отметила вице-премьер.

Напомним, что ранее в ДНР приняли первые заявки на получение «беженских» выплат от жителей Артемовска. Все эвакуированные из зоны боевых действий граждане в новых регионах РФ имеют право на единовременную денежную помощь в размере 10 тысяч рублей. Всего приняты уже около 200 заявлений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В вузы новых регионов России распределено более 30 тысяч бюджетных мест

Всего по вузам страны направлено 626 278 бюджетных мест (подробнее)