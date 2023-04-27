В парламент ДНР внесен законопроект о поддержке инвесторов

Законопроект рассмотрят в приоритетном порядке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Народный Совет Донецкой Народной Республики поступил проект закона «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в ДНР». Его планируют рассмотреть в первую очередь, так как регулирование инвестиций в регионе — одно из основных направлений интеграции в ДНР в общероссийскую экономическую систему. Об этом рассказал Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

— Законопроект об инвестиционной политике внесен в Народный Совет ДНР, он стоит в числе приоритетных к принятию, — отметил Председатель.

Напомним, что ранее Правительство Республики одобрило законопроект об инвестиционной деятельности. В нем прописаны цель и принципы инвестиционной деятельности, а также определены формы и базовые условия оказания господдержки. Благодаря законопроекту будет понятен механизм координации, мониторинга и контроля за реализацией инвестиционных проектов в регионе.

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