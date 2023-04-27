Специалисты из Санкт-Петербурга приведут в порядок основные памятники Мариуполя

Ближайший субботник затронет зоны в городе, которые не были убраны в прошлый раз. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе планируют провести еще один общегородской субботник в преддверии майских праздников. Власти города планируют сосредоточить уборку в зонах, которые не были охвачены предыдущими мероприятиями. Основные памятники в городе восстановят специалисты из Санкт-Петербурга. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— На ближайшем субботнике планируем сосредоточиться на зонах, которые не были охвачены предыдущими мероприятиями по наведению чистоты и порядка. Также помощь в благоустройстве нам окажет Санкт-Петербург — представители города-побратима приведут в порядок основные памятники Мариуполя, — подчеркнул мэр.

Напомним, что в предыдущем общегородском субботнике в Мариуполе принимали участие жители города, представители администрации, работники муниципальных организаций и общественники. Уборка затронула все районы города. С территорий общего пользования вывезли порядка 100 кубометров мусора.

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